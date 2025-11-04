やまやコミュニケーションズは10月31日、やまやの新業態「博多もつ鍋やまや食堂 ららぽーとTOKYO-BAY店」をオープンした。やまや自慢のもつ鍋膳(イメージ)同店では、博多名物の「もつ鍋」と、やまや自慢の辛子明太子を定食スタイルで気軽に楽しめる。ランチからディナーまで、辛子明太子を主役にした定食や、国産牛もつを使用した本格もつ鍋を提供する。定食は「やまや自慢のもつ鍋膳」(2,400円)、「熟成鶏の唐揚げめんたい風味＆