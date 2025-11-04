【あすは今年最大の満月】あすは満月ですが、今年最大の満月です。地球の周りを公転する月の軌道は円形ではなく、楕円形の軌道のため、月と地球の距離は一定ではありません。あすは、地球から最も近い位置で満月となるため、今年最大の満月でスーパームーンと呼ばれます。【スーパームーンが見られる所は】秋の移動性高気圧に覆われるため、北海道と東北、北陸、西日本の日本海側は晴れて満月が見られるでしょう。一方、関東から西