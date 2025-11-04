◇社会人野球日本選手権大会トヨタ自動車―四国銀行（2025年11月4日京セラドーム）オリックスの岸田護監督（44）が、試合前に「レジェンド始球式」として始球式に登板した。19年に現役を引退して以来、6年ぶりに京セラドームのマウンドに登板。力強い直球を披露も、左打者の外角高めへのボール球となり、「（事前に）アップしてきたんで、汗だくです。今日、能見さんに“ストライク投げてこい”って言われたんですけど