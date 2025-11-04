お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、交通系ICカード「Suica」を初めて持ったことを報告しました。【写真を見る】【 山口智充 】Suica「56才にして初めて」 “切符を入れるとこが無く『ワーオ！』” 今は「世間の流れに乗れてます」山口さんは「56才にして初めて手に入れたので」と前置き。これまでは「若手時代は、バリバリ電車通勤で」クルマ好き・運転好きのため「マイカーを手に入れてからは、ほぼほぼ車