熊本市中央区の駕町通り商店街振興組合などが、「小泉八雲旧居」を中心とした観光発信に取り組みたいと、31日、大西一史市長を訪問しました。 この訪問は、2025年9月末から小泉八雲の妻「小泉セツ」をモデルにした連続テレビ小説「ばけばけ」が放送されていることがきっかけです。来訪者の増加が見込まれる一方で、場所の認知が進んでいないことが課題として挙げられています。組合は、旧居をPRする取り組みとして、旧居前の通