4日、日本維新の会の藤田文武共同代表が“公金還流疑惑”報道についてコメントした。【映像】“赤旗”への思いを語る藤田共同代表（実際の様子）藤田共同代表は冒頭、メモを見ながら以下のように述べた。「私の公設秘書が代表を務める会社（以下、当該企業）に対し、私が代表を務める政治団体及び調査研究広報滞在費（旧文通費）から政治活動における業務を発注・支出していることについて指摘されている。発注内容については