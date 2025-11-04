天皇皇后両陛下が文化勲章の受章者と文化功労者を皇居に招き、茶会を催されました。【写真を見る】天皇皇后両陛下主催の「茶会」 王貞治さんやコシノジュンコさんなど文化勲章受章者らを招待愛子さま･佳子さまも出席きょう午後、皇居・宮殿で開催された天皇皇后両陛下主催の「茶会」。秋篠宮ご夫妻をはじめとした皇族方も出席し、愛子さまは薄いピンク色のセットアップ、佳子さまはオレンジ色のワンピース姿でした。招待さ