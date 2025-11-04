警察庁は４日、犯罪被害者支援を拡充するための第５次犯罪被害者等基本計画案を公表した。被害者の心理的な負担の軽減に向けた「被害者手帳」の導入などが新たに盛り込まれた。パブリックコメント（意見公募）を経て、来年３月の閣議決定を目指す。基本計画は実情に応じて５年ごとに見直されている。来年４月〜２０３１年３月の第５次計画には、計約３００の施策が記載された。被害者団体などが警察に要望し、導入が検討され