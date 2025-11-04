首相となって初の国会論戦、高市首相の所信表明演説に対する代表質問が始まりました。立憲民主党の野田代表は、自民党の政治とカネの問題について「けじめがついたと考えるのか」などと追及しました。そこで、高市首相、そして野党側のそれぞれの視点から見える代表質問の風景、さらに今後の戦略について、日本テレビ・政治部野党キャップの黒島秀佳記者が、次の2つのポイントに沿って解説します。1.高市首相“まずは目の前”2.野