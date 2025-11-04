お笑い芸人のみなみかわが、「第42回ベストジーニスト2025」の協議会選出部門に選出され4日、都内で開催された授賞式に出席した。Koki,とみなみかわ同じく協議会選出部門を受賞したKoki,、松本若菜、HANAとともに登壇したみなみかわは「皆さん見てください、この並び。やりましたね僕。全く違和感ない並びでしょ!? 美しいでしょ!? 史上初のスキンヘッド芸人がベストジーニスト賞を取りました! ありがとうございます」と喜びを爆発