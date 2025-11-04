浅草で創業100年を超える喫茶店。名物は 薄焼き卵で焼きそばを包んだ「オムマキ」やあずきたっぷりの「ゆであずき」など創業当時から変わらぬメニュー。そこには 祖父の味を守り続ける3代目の思いがありました。吉祥寺の住宅街にポツンとたたずむ喫茶店。46年前「人が集う場所を作りたいー」そんな思いからオープンした店は 名物の「ナスカレー」が人気。今、その味を守るため一人息子が修業を始めました。“受け継がれる味”と