市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。あす5日からの天気のポイントです。 小野：あす5日から週末8日にかけて晴れるでしょう。次に雨が降るのは、9日と10日です。あす5日朝9時の予想天気図です。 小野：晴れをもたらした高気圧が、きょう4日よりも少し東へ遠ざかりますが、すぐ次の高気圧が進んできます。あす5日から8日・土曜日までは、石川県内は晴れやす