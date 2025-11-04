ＳｎｏｗＭａｎの岩本照、渡辺翔太、ラウールが４日、東京・六本木で「六本木ヒルズけやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。３人は、冬めいたファッショナブルなロングコート姿でランウェーに登場。「今年も皆さんにすてきなクリスマスが訪れますように。メリークリスマス！」の掛け声で同時にボタンを押すと、約４００メートルにわたる、けやき坂で約９３万灯のＬＥＤイルミネーションがきらめいた。司会者から“メ