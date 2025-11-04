11月15日の七五三を前に大分市の幼稚園児たちが一足早く神社にお参りに訪れました。 大分市の春日神社を訪れたのはえのくま幼稚園の年長の園児55人です。園では日本の伝統行事に親しんでもらおうと、毎年、神社で七五三参りをしています。 春日神社 園児たちは4日、自分たちで作った千歳飴の袋を持って参拝に訪れました。 本殿でのおはらいの際は、少し緊張した表情を見せていました。 春日神社