高知県の文化の発展に力を尽くした個人・団体に贈られる「県文化賞」に郷土史研究家の宅間一之さんが選ばれ、11月4日に高知市で表彰式が行われました。「県文化賞」は、学術や芸術、教育など県民の文化向上に功績のあった個人や団体に贈られるもので今年で76回目となります。今年は、教育・文化に貢献した土佐史談会会長の宅間一之さん（90）が受賞しました。宅間さんは、2006年から7年間、県立歴史民俗資料館の館長として資料館の