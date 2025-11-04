大分県佐伯市の島で磯釣りをしていた高齢の男性が4日から行方不明になっています。 捜索の結果、現場近くの海底から意識が無い男性が見つかっていて行方不明の男性とみられています。 行方が分からなくなっているのは福岡県行橋市に住む無職の木森克正さん77歳です。 大分海上保安部によりますと、木森さんは3日夕方から佐伯市鶴見にある大島で友人と磯釣りをしていました。 木森さんは4日午前3時ごろまで釣りをする様子が確認