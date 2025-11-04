子どもを狙った不審者への対応や誘拐に備えたロールプレイを体験する訓練が、11月4日、高知市の幼稚園で行なわれました。高知市のもみのき幼稚園で行われた訓練は、不審者が門を乗り越えて園内に侵入したという想定で行なわれました。職員は園庭で遊んでいた90人の園児を守りながら、不審者が刃物を持っている状況を110番通報するなど、緊迫した状況に対応していました。また、子どもたちは誘拐に対応できるように、知らない