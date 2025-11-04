東京時間17:47現在 香港ハンセン指数 25952.40（-205.96-0.79%） 中国上海総合指数 3960.19（-16.34-0.41%） 台湾加権指数 28116.56（-218.03-0.77%） 韓国総合株価指数 4121.74（-100.13-2.37%） 豪ＡＳＸ２００指数 8813.71（-81.09-0.91%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83641.38（-337.11-0.40%） ４日のアジア株は軒並み下落。前日に発表された１０月の米ＩＳＭ製造業景況指数が