ユーロ圏１０年債利回り格差仏７９ｂｐ再び小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%） ドイツ2.647 フランス3.436（+79） イタリア3.398（+75） スペイン3.156（+51） オランダ2.793（+15） ギリシャ3.276（+63） ポルトガル3.009（+36） ベルギー3.186（+54） オーストリア2.94（+29） アイルランド2.879（+23