¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿±þ¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë2.5¼¡¸µÇÐÍ¥¤ÎºùÄíÂçæÆ¤¬11·î1Æü¡¢¡ÖABEMA BOATRACE COLORS¡ØÇÈ¾è¤êSPLASH CAFE¡Ù¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶Ú¥È¥ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë·ã¥®¥ì¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛºùÄíÂçæÆ¡Ö¶Ú¥È¥ì¤¬³Ú¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤³¤ÎÆü¡¢ºùÄí¤Ï¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£´ÝÂÀ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÓ¤Ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤¬¶ÄÅ·¤¹¤ë¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀè½µ¤è¤êÂÎ¤¬°ì²ó¤êÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã