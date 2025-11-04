全国さんま棒受網漁業協同組合は4日、今年8〜10月に水揚げされたサンマが昨年同期比約1.5倍の4万5560トンだったと発表した。漁は例年12月ごろまで行われるが、既に昨年全体の3万8千トンを超えている。