秋季キャンプに合流し、ブルペンで木下（左）を指導する阪神・藤川監督＝高知県安芸市阪神の藤川球児監督が4日、高知県安芸市で若手主体に行っている秋季キャンプに合流した。日本シリーズ敗退から5日後と、休む間もなく来季へ向けた戦力発掘に動き出し「びっくりするくらい選手が伸びている。集中力高くやっていた」と満足そうに話した。リーグ連覇の課題として、右投げで速球を武器とするリリーフの育成に力を入れる方針。早