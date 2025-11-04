日本モーターボート競走会は4日、SG「第28回チャレンジカップ」（25〜30日、福岡）の出場選手を発表した。SGグランプリ（12月16〜21日、住之江）出場をかけた最後の戦いにはSGグランドチャンピオン（戸田）覇者の池田浩二（47＝愛知）ら34人がエントリー。90日間のフライング休みを経て、3日の蒲郡一般戦から戦線復帰した毒島誠（41＝群馬）も名を連ねている。賞金1位の佐藤隆太郎、38位の土屋智則はフライングのため選出除