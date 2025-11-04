お笑いコンビ、蛙亭が4日、都内で行われたM−1グランプリ2025の3回戦に出場した。蛙亭・イワクラ（35）は、2日放送のABEMA「チャンスの時間」（日曜午後11時）で、交際していたお笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）との破局が明らかになってから、初めてのステージとなった。イワクラと伊藤は芸人仲間4人でのルームシェアを経て、21年12月から交際へと発展していた。この日、全体で27番目に登場し、相方の中野周平（34）と軽