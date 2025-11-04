日本サッカー協会(JFA)は4日、ウェールズ遠征に臨むU-18日本代表メンバー20人を発表した。今月12日にU-18ウェールズ代表、15日にU-18ドイツ代表、18日にU-18アメリカ代表とそれぞれ対戦する。またJリーグは同日、7〜9日に同じメンバーでU-18 Jリーグ選抜をイングランド遠征を行うと発表。9日にはQPRと対戦する。JFAとJリーグは今季、Jリーグ選抜の活動を通じてポストユース強化施策を協働で行ってきたが、Jリーグ選抜と世代別