総合格闘家の平本蓮が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。同日に兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催された「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」のメインマッチ、「秋元強真vs.萩原京平」の感想を語った。 ■「秋元くんが単純に強い」 試合を現地観戦した平本は、秋元vs.萩原の一戦について「単純にめちゃくちゃ面白い試合だった」と両者流血の“死闘”を絶賛。 第1ラウンドが終わった時点では「有効打は萩原の方が多い。流れは萩原