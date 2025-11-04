[11.4 ACLEリーグステージ第4節](Gスタ)※19:00開始主審:アブドゥラ・アルマッリ<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 19 中山雄太MF 6 望月ヘンリー海輝MF 16 前寛之MF 18 下田北斗FW 7 相馬勇紀FW 10 ナ・サンホFW 11 増山朝陽FW 90 オ・セフン控えGK 13 守田達弥GK 44 新井栄聡DF 2 今井智基DF 26 林幸多郎MF 23 白崎凌兵MF 28 チャ・ジェフンMF 46 樋口堅MF 60 真也加チュ