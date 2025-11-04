11月2日、俳優・寺田心が『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）に出演。意外なビジュアルに、反響が集まる事態となっている。「わずか3歳で芸能界デビューし、人気子役として活躍してきた寺田さんも、現在17歳です。177〜8cmまで身長が伸びたそうで、すっかり大人びた顔つきになっていました。番組内では、週6ペースで筋トレしていることを明かし、ジャケットを脱いで鍛え上げられた筋肉を披露。MCの山崎育三郎さんや井桁弘恵さ