11月3日放送の特番『テレビ×ミセス』（TBS系）に歌手の大塚愛が出演し、話題を呼んでいる。「番組は “ミセス” ことMrs.GREEN APPLEによる特番です。大塚さんはゲストの一人として招かれ、トークが繰り広げました。そこで、大塚さんの名曲『プラネタリウム』にまつわる都市伝説の話題となりました。この曲は大塚さんが亡くなった彼に向けて書いた曲だと言われているのですが、大塚さんは、フィクションで書いていると否定。