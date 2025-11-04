タンスのゲンは10月30日に、2024年に話題となった「サイドテーブルになるスツール」の新製品として、機能性だけでなくデザイン性にもこだわった「サイドテーブルになるスツール 2脚タイプ」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ナチュラル、ブラック、グレージュ、ダークブラウンの4色。価格は、キャスターベースなしが9999円、キャスターベース付きが1万2999円。●サイドテー