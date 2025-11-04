Aqua Timezが、再結成後初のアルバム『海いっぱいに降りしきる星』を12月10日にリリースすることを発表した。本作品は、再結成後にリリースしたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール』Web-CMソングの「ヒトシズク」、NHK『みんなのうた』で話題を呼んだ「深呼吸の理由」、『BLEACH』のために書き下ろした楽曲「OLDROSE」、今回の再結成をきっかけに制作した「空いっぱいに奏でる祈り」、フジテレビ