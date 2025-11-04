日本取引所が公表したオプション手口情報によると、4日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 161( 161) SBI証券 142(56) みずほ証券30(30) ソシエテジェネラル証券28(