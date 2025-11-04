Kis-My-Ft2が、通算33枚目となるニューシングル「&Joy」（読み：エンジョイ）を12月31日にリリースすることを発表した。さらに、新ビジュアルも解禁となった。表題曲「&Joy」は、忙しい毎日に少し心が疲れてしまっても、小さな喜び=JoyやHappyなことを見つけながら、集めながら鮮やかな日々をキスマイと一緒に楽しんでいこう！というメッセージが込められた、多幸感あふれるジョイフルなキスマイPOPSに仕上がっているとい