UNISON SQUARE GARDENが、2026年1月から放送開始のTVアニメ『うるわしの宵の月』のオープニングおよびエンディング主題歌を担当することが発表となった。『うるわしの宵の月』は、『このマンガがすごい!2022オンナ編』第4位にランクイン、『第12回ananマンガ大賞』準大賞獲得、『全国書店員が選んだおすすめ少女コミック2022』1位に輝いた、やまもり三香の人気作だ。今回のタイアップは、詞曲を担当する田淵智也(B)がやまもり三香