元テニスプレーヤーの伊達公子さん（55）が4日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。伊達さんは「久々に2人ともOFFDAYということでデート鎌倉へ！」と書き出し、夫婦で鎌倉を満喫する写真を投稿。これにファンからは「お顔が似てらっしゃるから、とっても仲良しの証拠ですね」「なんて美男美女」「とにかく旦那さまがカッコいい」「こんなラブラブ」「とってもお似合いで素敵な笑顔」など