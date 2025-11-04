クマの出没に対し、市町村の判断で猟銃による発砲が可能となる「緊急銃猟」について、山形県猟友会は4日、県に対し従事者の立場を守る制度づくりなどを求めた要望書を提出しました。4日午後、県猟友会の4人が県庁を訪れ、吉村知事に「緊急銃猟制度」に関する要望書を手渡しました。県猟友会梅川信治会長「猟友会構成員が不安を抱えることなく、捕獲者として従事できる『緊急銃猟制度』となりますよう要望します」「緊急銃猟」は