『ミスタードーナツ』が8年目となるポケモンとのキャンペーンを展開。「ミスド ポケモン ドーナツ」やグッズを2025年11月5日から期間限定で販売する。※すべて価格は税込み「ポン・デ・ディグダ」が大バズりしたワケとは？1996年に発売されて以来、世界中で大人気のゲーム『ポケットモンスター』シリーズ。2025年10月16日に新作となる『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』の販売がスタート。発売初週に全世界で売上580万本を突破