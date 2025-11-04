【モデルプレス＝2025/11/04】「ミスキャンパス立命館2025」エントリーNo.3志磨陽菜（しま・はるな）さんのインタビュー。【写真】「ミスキャンパス立命館」美女揃いのファイナリスト6人◆志磨陽菜（しま・はるな）さんプロフィール学部／学年：産業社会学部／2年出身地：京都府誕生日：5月8日趣味：サウナ特技：スポーツ好きな食べ物：小籠包好きな言葉（座右の銘）：全力でさぼる最近ハマっていること：サウナ、寝る前にストレッ