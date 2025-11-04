「浜名湖賞開設７２周年記念・Ｇ１」（４日、浜名湖）Ｗドリームの第２弾、１２Ｒ２ｎｄドリームは、２号艇の池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝が差しで１号艇の菊地孝平（静岡）を撃破。菊地は２着で踏ん張り、３着には３号艇の山口剛（広島）が続いた。池田が現行エンジンの最速タイム、１分４６秒５の快走で白星を強奪した。進入は３対３の枠なり。好枠の菊地がコンマ０９のトップスタートを踏み込んだが、２コー