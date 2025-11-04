俳優・永野芽郁の11作目となるカレンダー『永野芽郁オフィシャルカレンダー2026が、SDPより12月21日に発売されることが決まった。併せて、表紙2種、特典カット3種が解禁となった。【写真】永野芽郁カレンダー、デスクタイプ表紙は柔らかニットのホワイトコーデ今回のカレンダーは「一緒に過ごす“春夏秋冬”」をテーマに制作。四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込んだカレンダーだ。春はピン