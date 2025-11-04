人気アプリゲームを舞台化したGroovy Stage『ブレイクマイケース』より、“Aporia”本部の部長を務める皇坂逢役の猪野広樹らキャスト陣が発表され、22名のキャラクターが集合したメインビジュアルと、それぞれのキャラクタービジュアルも解禁となった。公演スケジュールについては、2026年3月13〜22日、東京・天王洲の銀河劇場にて上演と決まった。【写真】猪野広樹、星野勇太、矢田悠祐ら22名！キャラビジュアルをイッキ見！