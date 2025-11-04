2026年1月放送開始となるTVアニメ『ハイスクール！奇面組』（フジテレビ系／毎週金曜23時30分）より、硬派な不良集団“番組”のリーダー・似蛭田妖のビジュアルが公開された。また、似蛭田妖役を岡本信彦が務めることも発表された。【写真】似蛭田妖役の岡本信彦「番組」メンバービジュアルも原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて『3年奇面組』として連載が始まり、キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール