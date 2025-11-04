佐藤茂氏（資料写真）自民党横浜市連は１日、議員総会を開き、会長に佐藤茂氏（同市議）の再任を決めた。任期は同日から２年間。会長を務めていた島村大参院議員が２０２３年８月に急逝。２４年３月、佐藤氏が市議として２７年ぶりに会長に選出された。