日本最古の英字新聞である「ジャパンタイムズ」が選ぶ「世界に紹介したい自治体」に全国で唯一山形市が選ばれ、佐藤市長に記念の盾が贈られました。「ジャパンタイムズ」は持続可能な地域の実現に取り組む日本の自治体を「ディスティネーションリージョン」と題して世界に紹介する取り組みをことしから始めました。その記念すべき第1号として山形市が選ばれ、佐藤孝弘市長に表彰盾が手渡されました。佐藤孝弘山形市長