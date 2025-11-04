楽天・入江大樹内野手が、仙台育英（宮城）の一学年下でドラフト２位指名を受けた早大・伊藤樹投手との“共闘”に意欲をみせた。高校時はともに下級生から公式戦に出場。投手と遊撃という間柄もあり「よく話していましたし、結構仲が良かった」と振り返った。ドラフト会議後、伊藤樹から直接連絡をもらったと明かし、「ドラフト２位だし、即戦力とかそういう期待をされていると思う。一緒に一軍の力になれるように頑張りたい」