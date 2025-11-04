能登半島地震や奥能登豪雨で被災した、奥能登の河川の本復旧工事が4日から始まりました。2028年度末までの工事完了を目指すとしています。河合 紗花 記者：「きょうから本復旧工事が始まった河原田川では、護岸の進入経路を作る作業が行われています」石川県では、奥能登2市2町にある45河川のうち、34河川で土砂や流木を撤去するなど、応急復旧を完了しています。 こうした中、4日から始まったのは、次の段階となる本格的な復旧