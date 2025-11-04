ＳｎｏｗＭａｎの岩本照、渡辺翔太、ラウールが４日、東京・六本木で「六本木ヒルズけやき坂イルミネーション点灯式」に出席した。３人は、冬めいたファッショナブルなロングコート姿でランウェーに登場した。渡辺は「登場前にポップな感じで行こうねと約束したのに、ラウールが超かっこつけて出て行って、話と違うじゃん！と思いました」とプチクレーム。モデルとしてパリコレも経験しているラウールは「やっぱランウェーっ