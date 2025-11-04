ソフトバンクから育成４位指名を受けた”平成生まれの令和くん”ことオイスカ浜松国際の大橋令和（れお）内野手（３年）が４日、同校で指名あいさつを受けた。１０月２３日のドラフト指名から１０日以上が過ぎ、「指名を受けた時は実感があまりなかったのですが、ようやくプロ野球選手として活躍できるという実感がわいてきた」と話す。自身のインスタグラムのフォロワー数は指名後に約２００人増えたという。この日はソフトバ