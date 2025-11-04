中日の根尾昂投手が４日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、２００万円減の年俸１０５０万円でサインした（金額は推定）。「１軍に上がるのも１回でしたし、登板数自体も物足りなかったので、悔しさの残る１年。来季は１軍に１年間、居続けられるようにしたい」と飛躍を誓った。背番号を「７」から「３０」に変えて迎えた７年目の今季は、中継ぎとして４試合に登板し、０勝０敗、防御率７・９４だった。５