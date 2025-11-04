１０月２８日、牧畜民の牧草地で草を食べるモウコガゼルと牛の群れ。（フフホト＝新華社配信／劉也）【新華社フフホト11月4日】晩秋の10月下旬、中国内モンゴル自治区興安（ヒンガン）盟中西部に位置する科爾沁（ホルチン）右翼前旗の山の牧草地で、モウコガゼルの大群が太陽の光を浴びながらのんびりと歩き回っていた。モウコガゼルたちがここに「定住」し、すでに2年近くになる。地元の林業・草原局野生動物保護救助係の白麗